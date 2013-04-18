Необходим сайт под ключ для компании, которая занимается морскими перевозками и таможенным оформлением. Сайт должен "уметь" отслеживать движение грузов (по ссылкам на линейные сайты), Должен уметь производить определение кода УКТЗЕД (из файла Access), должен ...
Создание строительного сайта на Drupal
Здравствуйте.
Я прямой заказчик, не посредник. Требуеться создать сайт для строительной фирмы на Drupal, примерное ТЗ и логотип прилагаю. Ваши предложения по цене (разумной) и срокам, если есть какие то вопросы или нужны уточнения пишите.
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