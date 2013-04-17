Сайты для продажи на биржах

нужен исполнитель, который будет делать сайты для разных тематик: финансы, промышленность, экономика, мода, туризм и т.п. Цель проекта: продажа сайта без домена на биржах типа Telderi.ru

Уровень выполнения: пример (и как ТЗ)

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=785903

http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=11513931&postcount=740

и прочие.

Интересует фрилансер, который сможет делать 4-6 сайтов в месяц. Контент от 100 000 знаков. Минимум 40 статей, до 20 видеороликов с описанием.

Схема работы простая: я заказываю тематику, вы делаете сайт.

CMS: Joomla, Drupal, DLE, Wordpress

Шаблоны могут быть бесплатные, но полностью уникализированы, почищены от битых ссылок. Переведены на русский язык.

Цена указана за 1 сайт. Давайте свои предложения.