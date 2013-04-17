Здравствуйте уважаемые разработчики! Меня интересует создание сайтов с помощью Зеброида на движках DLE/WordPress Интересующимся настоятельно советую посмотреть ролик www.zebroid.ru — отпадут вопросы. Разберется даже ребенок. ******************************************** КАНДИДАТЫ БЕЗ ...
Сайты для продажи на биржах
нужен исполнитель, который будет делать сайты для разных тематик: финансы, промышленность, экономика, мода, туризм и т.п. Цель проекта: продажа сайта без домена на биржах типа Telderi.ru
Уровень выполнения: пример (и как ТЗ)
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=785903
http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=11513931&postcount=740
и прочие.
Интересует фрилансер, который сможет делать 4-6 сайтов в месяц. Контент от 100 000 знаков. Минимум 40 статей, до 20 видеороликов с описанием.
Схема работы простая: я заказываю тематику, вы делаете сайт.
CMS: Joomla, Drupal, DLE, Wordpress
Шаблоны могут быть бесплатные, но полностью уникализированы, почищены от битых ссылок. Переведены на русский язык.
Цена указана за 1 сайт. Давайте свои предложения.
Заявки фрилансеров
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