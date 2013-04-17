Здравствуйте, ув. фрилансеры. Нужны специалисты Wordpress для создания большого количества сайтов. Макеты вышлем заинтересовавшим кандидатам. Кроме этого нужны будут доработки крупного регионального портала, написанного с нуля на PHP. ...
Проект Таобао
Требуется сделать проект согласно ТЗ.
Жду цену и сроки! Оплата по факту или по этапно!
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