"ТЗ" во вложении. Вопросы можно в личке обсудить, либо icq\почта (в контактах). Заявки скрыты, указывайте срок\стоимость.
Сайт-визитка по выдаче микрозаймов
На сайте калькулятор займов+возможность заполнить анкеты, анкета уходит на е-майл. Один шаблон. По дизайну есть логотип и название. Нужен очень лаконичный вариант.
Заявки фрилансеров
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