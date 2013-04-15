Bitrix: Создать b2b-систему

Необходимо создать b2b систему на битрикс 12 (есть лицензия "бизнес") согласно ТЗ

Вкратце: Необходимо создать закрытый раздел с оптовым заказом, связанный с 1С (регулярные синхронизации остатков и тд)

Что имеем:

Битрикс 12, бизнес

Подготовленное и подробное ТЗ (на функционал, 1С и верстку)

Макеты дизайна

1С торговля 8.2.**** (база в файлах, формат базы DT)

Как работаем:

Время исполнения 1-1.5 месяца

Бюджет 100 тыс руб. +-10к(включая комиссии и издержки) (Выше этого бюджета не работаем)

Работа будет осуществляться либо через договор (с ИП\ООО) либо через СБР (с договором)

Договор будет разбит на 2 части: Реализация функционала и интеграция с 1С.

Кого мы ищем на реализацию проекта:

Опытного, с отзывами. (примеры похожих проектов как жирный плюс)

Большое преимущество ИП\ООО

Желательно команду из 2х спецов или более (программист битрикс и 1с программист)

Кто нам не нужен:

Посредники, менеджеры по продажам

Специалисты с незавершенными проектами

Без хороших знаний битрикса\1С торговли

Без отзывов

Без портфолио