Необходим специалист для разработки дизайна и создания сайта под ключ. Сайт с элементами социальных сетей, кошачий тематики. Название проекта maincoon foto
Bitrix: Создать b2b-систему
Необходимо создать b2b систему на битрикс 12 (есть лицензия "бизнес") согласно ТЗ
Вкратце: Необходимо создать закрытый раздел с оптовым заказом, связанный с 1С (регулярные синхронизации остатков и тд)
Что имеем:
Битрикс 12, бизнес
Подготовленное и подробное ТЗ (на функционал, 1С и верстку)
Макеты дизайна
1С торговля 8.2.**** (база в файлах, формат базы DT)
Как работаем:
Время исполнения 1-1.5 месяца
Бюджет 100 тыс руб. +-10к(включая комиссии и издержки) (Выше этого бюджета не работаем)
Работа будет осуществляться либо через договор (с ИП\ООО) либо через СБР (с договором)
Договор будет разбит на 2 части: Реализация функционала и интеграция с 1С.
Кого мы ищем на реализацию проекта:
Опытного, с отзывами. (примеры похожих проектов как жирный плюс)
Большое преимущество ИП\ООО
Желательно команду из 2х спецов или более (программист битрикс и 1с программист)
Кто нам не нужен:
Посредники, менеджеры по продажам
Специалисты с незавершенными проектами
Без хороших знаний битрикса\1С торговли
Без отзывов
Без портфолио
Заявки фрилансеров
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