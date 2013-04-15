Программист Joomla

Требуется веб-программист.Нас интересует постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.Главные требования – быть на связи, соблюдать сроки, умение верстать, разбираться в чужом коде, знание разных CMS. Главным образом – Joomla.

Сразу оговорюсь, что речь не идёт о сайтах под ключ с нуля.Речь больше о работе над существующими сайтами — небольшие правки, доработки кода, исправление багов.И работа заключается не только в вёрстке.

Оплата позадачно, по мере выполнения, бюджет высчитывается из учета времени на задачу (около 7 дол.в час).