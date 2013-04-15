Требуется сделать 3 отдельных продающих лендинга, на разные услуги. Тексты есть. Темы - Возврат некачественного автомобиля продавцу, юрист по недвижимости, юрист по страховым спорам. Точки захвата — подписные формы. ...
Создание сайта на 1С-Битрикс
Требуется создать сайт на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт».
Тематика: пожарно-охранная сигнализация. Установка и продажа.
В заявке интересует примерный бюджет и сроки
Заявки фрилансеров
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