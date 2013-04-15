Создание сайта на 1С-Битрикс

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Закрыт12 заявок141 просмотр

Требуется создать сайт на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт».

Тематика: пожарно-охранная сигнализация. Установка и продажа.

В заявке интересует примерный бюджет и сроки

12 лет назад
Antonina26
Антонина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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