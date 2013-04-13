Требуется сделать 3 отдельных продающих лендинга, на разные услуги. Тексты есть. Темы - Возврат некачественного автомобиля продавцу, юрист по недвижимости, юрист по страховым спорам. Точки захвата — подписные формы. ...
Создать обменный пункт
ТЕМ, у кого нет опыта разработки высоконагруженных сайтов - не писать!
Необходимы:
1. Совместная разработка ТЗ
2. Качественная и быстрая разработка
3. Многоязыковая версия
Условия:
1. Команда профессионалов
2. Опыт работы с платежными системами, инструментами, транзакциями
3. Опыт создания и поддержки высоконагруженных систем
4. Обеспечение бесперебойного функционирования
5. Дальнейшая поддержка проекта
Обязательно указывайте состав команды, опыт разработки подобных и смежных систем, ориентировочные сроки и стоимость разработки, какими языками и средствами разработки владеете, на чем предлагаете исполнение подобной системы.
Возможно долевое участие в проекте.
Заявки фрилансеров
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