Создать обменный пункт

ТЕМ, у кого нет опыта разработки высоконагруженных сайтов - не писать!

Необходимы:

1. Совместная разработка ТЗ

2. Качественная и быстрая разработка

3. Многоязыковая версия

Условия:

1. Команда профессионалов

2. Опыт работы с платежными системами, инструментами, транзакциями

3. Опыт создания и поддержки высоконагруженных систем

4. Обеспечение бесперебойного функционирования

5. Дальнейшая поддержка проекта

Обязательно указывайте состав команды, опыт разработки подобных и смежных систем, ориентировочные сроки и стоимость разработки, какими языками и средствами разработки владеете, на чем предлагаете исполнение подобной системы.

Возможно долевое участие в проекте.