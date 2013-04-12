Создание одностраничного сайта юридической услуги

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Закрыт18 заявок157 просмотров

Юридической фирме, для продвижения услуги по уменьшению кадастровой стоимости земельного участка необходимо создать одностраничный сайт.

Ждем ваих предложений.

12 лет назад
respect_f
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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