Создание одностраничного сайта юридической услуги

http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_lens/ Этот шаблон требуется применить для сайта. Сколько будет стоить? Заполнение предоставлю, проект с нуля надо будет его начать и доделать до конца. Тематика будет по дизайнам аэрографии картинам и много ...