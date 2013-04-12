Сделать продающую страницу и залить на хостинг. Дизайн рассмотрю как индивидуальный, так и готовый. Админка желательна. Функции: - слайдер - видео ...
Создание одностраничного сайта юридической услуги
Юридической фирме, для продвижения услуги по уменьшению кадастровой стоимости земельного участка необходимо создать одностраничный сайт.
Ждем ваих предложений.
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