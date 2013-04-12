Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу. Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для ...
Отрисовать и создать сайт.
Нужно сделать копию сайта(сайт высылаю в лс по запросу.)
По срокам до 5 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $160
Для магазина требуется простенький сайт, на движке джумла. вот шаблон даже выбрали: http://joomla-master.org/joomla/templates/vt-fashion.html ТЗ грамотный нету. имеется коротко описанный документ + вспомогательные материалы (лого, фотографии) Бюджет - ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток Уважаемые Фрилансеры! Задача : Создать сайт(Домен и информация имеется) тематики Кредиты - Кредиты ОНЛАЙН. Вы делаете всего лишь дизайн и натяжку с настройкой рубрик и категорий. ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_lens/ Этот шаблон требуется применить для сайта. Сколько будет стоить? Заполнение предоставлю, проект с нуля надо будет его начать и доделать до конца. Тематика будет по дизайнам аэрографии картинам и много ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать социальную сеть под ключ. ТЗ и изображения в файле. Выслушаю все предложенияСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен сайт-визитка на Джумле. Тематика - авто в аренду. Три языка: рус/укр/англ. Русская текстовка и фотографии есть, англ. и укр. нужно заполнить "рыбой". По сайту сквозят три виджета - Яндекс.Пробки, ГисМетео, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Сразу перехожу к делу. Нужен человек который создает сайты с Украины,с города Киева. Говорить почему именно с Украины и Киева,здесь не буду. (При переписке) Нужен сайт,не сильно ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт на CMS, если проблематично подобрать, то на одном из распространенных фрэймворков желательно на Yii или Кохане , можно на другом, только не на Zend . Ссылка на ТЗ - после личного ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать довольно сложный web сервис под ключ, предпочтительно на на php+mysql под linux. Дизайн готов, нужны только верстка и программирование. По существу сервис напоминает систему документооборота (несколько типов документов и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад