Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу. Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для ...
Создание сайта-визтики
Для магазина требуется простенький сайт, на движке джумла.
вот шаблон даже выбрали: http://joomla-master.org/joomla/templates/vt-fashion.html
ТЗ грамотный нету.
имеется коротко описанный документ + вспомогательные материалы (лого, фотографии)
Бюджет - 5000 рублей. БЕЗ домена и хостинга.
P.S. Очень надеюсь на адекватную заявку, а то в основном попадаются неответственные испольнители.
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