Создание сайта-визтики

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки255 просмотров

Для магазина требуется простенький сайт, на движке джумла.

вот шаблон даже выбрали: http://joomla-master.org/joomla/templates/vt-fashion.html

ТЗ грамотный нету.

имеется коротко описанный документ + вспомогательные материалы (лого, фотографии)

Бюджет - 5000 рублей. БЕЗ домена и хостинга.

P.S. Очень надеюсь на адекватную заявку, а то в основном попадаются неответственные испольнители.

Joomla
12 лет назад
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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