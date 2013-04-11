Нужен сайт на Joomla, который являл бы собой (по структуре) примерную копию сайта, созданного на 1C-Bitrix. Собственно, проблема только в выводе изображений с подписями - ценами. Не знаю как реализовать. Вот сайт, который нужно "скопировать" http://www.zavmet.ru