Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою ...
Сайт на Joomla
Нужен сайт на Joomla, который являл бы собой (по структуре) примерную копию сайта, созданного на 1C-Bitrix. Собственно, проблема только в выводе изображений с подписями - ценами. Не знаю как реализовать. Вот сайт, который нужно "скопировать" http://www.zavmet.ru
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