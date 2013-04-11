Сайт для дома

Сделать сайт наподобие такого http://ntg76.ru/. Т. е. на Главной делаем блог, и прикручиваем к сайту форум. Вот это http://ntg76.ru/kopilka/ не нужно делать. Дизайн сайта есть - простой и очень похож на этот сайт. Наполнять сайт не нужно. Движок сайта любой.

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