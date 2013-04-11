Сайт дипломов и курсовых работ

Необходимо создание сайта для «Центра дипломов», на котором:

- сможет зарегистрироваться репетитор;

- может обычный человек зарегистрироваться, загрузить свою работу, которую можно будет потом купить;

- можно будет купить

- так же можно будет заказать диплом/работу и т.д.

Платежные системы: EasyPay, WebMoney, WebPay (http://webpay.by/), Assist (http://www.assist.ru/)

Дизайн предоставляется. От вас: верстка и программинг + указание сроков и бюджета в USD.

Программинг предполагается на Zend или CakePHP

В аттачах - черновой вариант ТЗ.

СТОИМОСТЬ ПИШИТЕ В USD!!!