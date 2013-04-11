Создать сайт с Google картой Украины (интерактивной). Цель: Чтобы посетитель регистрируясь на сайте, мог добавлять свою фирму или объект на карте (маркер + описание). На подобии как каталог фирм, только в виде карты. ...
Сайт на OpenCart
Интернет магазин без функции оплаты, только заказ и выбор товара. Есть уже готовая похожая верстка. ТЗ приложено. Сайт не сложный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1500
Создать сайт под ключ для агентства недвижимости и написать небольшую программу, которая сможет импортировать базу с excel и обновлять содержимое на сайте. В сети есть несколько существующих проектов, как нужно сделать ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт сумок "под ключ" на 1С-битрикс (пакет "Малый бизнес"). Подробности - в Приложении. Более подробное ТЗ - при личном общении. Примеры понравившихся ИМ по дизайну и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Нужно сделать сайт на HTML5. Сайт - портфолио motion студии. Все предельно просто, 3 раздела (1 раздел о студии, второй раздел с примерами работ и третий раздел контакты). Примеры понравившихся сайтов ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS. Предложить парочку-троечку дизайнов. Разделы сайта: - Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю") - О поселке. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен сайт профессионально выполненный. Как отличный образец - https://www.homework.ru/ Срок выполнения 2 месяца,оплата по результату частями. Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы. Примерная структура сайта ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
нужно сделать сайт визитку на WP, есть макеты майта, бюджет 200 дол в комментариях напишите сроки выполнения и дату начала работыСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать мобильную версию сайта от вас сроки и бюджетСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт http://fotooblojka.ru/ надо сделать копию по функционалу и внешнему виду, желательно на MODx но можете свои варианты предлагать, интересует минимальная цена и сроки, о/р приветствуетсяСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад