Сайт фотохостинга

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Закрыт8 заявок189 просмотров

Есть сайт http://fotooblojka.ru/ надо сделать копию по функционалу и внешнему виду, желательно на MODx но можете свои варианты предлагать, интересует минимальная цена и сроки, о/р приветствуется

MODX
12 лет назад
siteplus
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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