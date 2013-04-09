Здравствуйте, Требуется человек который создаст готовый сайт под ключ для суши бара. За подробной информацией и подобными сайтами обращайтесь в личку.
Создание 3 сайтов
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Меня интересует создание 3 сайтов с помощью Зеброида на движках DLE/WordPress
Интересующимся настоятельно советую посмотреть ролик www.zebroid.ru - отпадут вопросы.
Разберется даже ребенок
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КАНДИДАТЫ БЕЗ СКАЙПА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ *
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И так что я хочу получить:
Уникальные заголовки </p><p>Прописанные мета-теги keywords, description </p><p>В меру расставленные теги акцентирования < strong> и <H1> </p><p>В целом приятное для восприятия пользователей оформление статей, с подзаголовками, списками, иногда таблицами </p><p>Изображения к статьям с прописанными alt-ами </p><p>Динамическая XML|HTML карта сайта </p><p>КАЧЕСТВЕННО НАСТРОЕННЫЙ robots.txt без дублей страниц! </p><p>Хорошая перелинковка между статьями </p><p> </p><p>ВСЕ ЭТО МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СРЕДСТВАМИ ЗЕБРОИДА! быстро и ловко ;) </p><p>------------------------------------------------------------------------------------------------- </p><p> </p><p>Что я предоставлю: </p><p> </p><p>- собственно сам Зеброид (в ваше личное пользование, поверьте вещь классная) </p><p> </p><p>- контент порядка 60 000 символов копирайта с СЯ на 50 статей (~50 ключей) </p><p> </p><p> </p><p>По ценнику определимся после общения. </p><p>Жду ваших заявок. </p><p>Предоплата. </p><p>----------------</p>
Заявки фрилансеров
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