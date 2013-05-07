Сайт для творческого сообщества

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Возникла необходимость создания сайта.

Дабы вы не напрягались, читая "многабукафф" в самом проекте, нечто ТЗ-подобное находится в прикрепленном файле.

В заявках прошу указывать приблизительные сроки и максимально точную стоимость (примите во внимание, что оплата будет поэтапной).

Ваши заявки будут скрыты.

Постараюсь своевременно и полно отвечать на вопросы, которые жду в личных сообщениях.

Всем спасибо.