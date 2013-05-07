Сайт для творческого сообщества

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок378 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Возникла необходимость создания сайта.

Дабы вы не напрягались, читая "многабукафф" в самом проекте, нечто ТЗ-подобное находится в прикрепленном файле.

В заявках прошу указывать приблизительные сроки и максимально точную стоимость (примите во внимание, что оплата будет поэтапной).

Ваши заявки будут скрыты.

Постараюсь своевременно и полно отвечать на вопросы, которые жду в личных сообщениях.

Всем спасибо.

12 лет назад
reznickoff
Алексей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$125
7 дней
Артур Цайтлер – большой умница и очень толерантный и корректный человек. Рекомендую всем сотрудничать с ним, ибо результат превзойдет все ожидания. А от меня и моих друзей – спасибо за отличную работу, Артур!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт

    $400

    Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Красивый сайт

    Нужно сделать сайт, подобный этому http://www.ritz.edu/en/index.php Нравится оформление, Альпы, которые символизируют Швейцарию, швейцарский флаг, цветовая гамма, фон, легкость и доступность информации. Бриф, Меню и форма онлайн зайявки во вложении.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт по ставкам на спорт

    Здравствуйте. Нужен сайт по ставкам на спорт. Копия данного сайта: http://www.ligastavok.com/ Только дизайн,название и тексты другие. Но по функционалу тоже самое. ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под ключ на Друпале

    Требуется собрать сайт на CMS Drupal Площадка для бесплатного обмена комментариями на сайтах. Зарегистрированные авторы оставляют на сайте записи, в которых рассказывают про страницу на своем сайте, которую нужно прокомментировать, и дают на ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание доски объявлений

    $500

    Добрый день !!! Нужно создать сайт доска объявлений на одной из популярных CMS, с возможностью редактирования сайта. Доска объявлений с городами Свердловской области. С красивым и современным дизайном, форумом, с ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 1-страничный сайт о займах с мин. дизайном

    $100

    Нужно создать с нуля одностраничный сайт с минимальным дизайном. Тематика - краткосрочные Займы. Текст, баннеры, фотографии - это все уже готово и есть в наличии. Схема расположения основных элементов ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на платформе taobao

    ТЗ даного проекта заключается в следующем: -магазин должен работать на таобао апи с постоянной выгрузкой, а не парсить товары. -все товары с таобао отображаться в каталогах с описанием ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для создания и поддержки сайта

    $2500

    Здравствуйте. Нужно создать сервис проверки файла через антивирусы. ТЗ как такого нет, все будет обсуждаться непосредственно с исполнителем, т.к. мне не известны некоторые технические детали. В ообщем ищется человек; Сайт ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • 4 сайта для развлекательного центра

    нужно сделать 4 сайта для развлекательного центра, каждый сайт имеет индивидуальный дизайн, и является отдельным бизнесом и торговой маркой. в комментариях прошу поставить примерную цену за каждый проект без учета дизайна, и рассматриваемую ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад