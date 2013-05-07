Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Сайт для творческого сообщества
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Возникла необходимость создания сайта.
Дабы вы не напрягались, читая "многабукафф" в самом проекте, нечто ТЗ-подобное находится в прикрепленном файле.
В заявках прошу указывать приблизительные сроки и максимально точную стоимость (примите во внимание, что оплата будет поэтапной).
Ваши заявки будут скрыты.
Постараюсь своевременно и полно отвечать на вопросы, которые жду в личных сообщениях.
Всем спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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