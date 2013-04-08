Интернет-магазин на платформе taobao

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок177 просмотров

ТЗ даного проекта заключается в следующем:

-магазин должен работать на таобао апи с постоянной выгрузкой, а не парсить товары.

-все товары с таобао отображаться в каталогах с описанием на русском языке

-фильтры для поиска товара по заданым параметрам

-личный кабинет клиента

-административная панель

-цены в каталогах фактические в гривнах по заданому курсу

-процент наценки отображаеться в ЛК клиента при оформлении заказа

-возможность установки процента за услуги через Адм. панель, а также автоматический переход на другой тариф. план при достижении определенных об»емов товаров в течении месяца, установка в адм. параметров для автоматического перехода, вес и %наценки при этом весе

-при регистрацыи клиента вводяться даные: ФИО, адрес елек. почты, телефон

-при оформлении заказа дополнительно выбираеться адрес склада Новая Пошта на который должна прийти посылка, для етого можете опробовать ЛК на ua-tao.com/

-калькулятор доставки и способ доставки-не нужны так как даный сервис будет работать на територии Украины по стандартным тарифам, вся информация по доставке будет отображаться во вкладке «доставка»

-подключение платежных систем VISA, MasterCard, Приват 24

-статус заказов клиента в котором видны операции которые выполняются с заказами и также есть вставка ТТН-товар. трансп.наклад. которая вводиться оператором сайта для отслеживания клиентом своей посылки на теретории Украины, с возможностью их смены

-вкладки должны быть как на ua-tao.com

-последующее сопровождение в увелечении количества запросов к сервисам таобао при необходимости

-техническая поддержка в случае необходимости

-магазин должен быть на русском языке

прошу ответить о возможности разработки, цены, строки

Коробочные версии предлагать только если они будут максимально наближены к ТЗ

12 лет назад
sergey_i2009
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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