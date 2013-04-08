Нужен сайт, позволяющий - размещать видео, аудио, текстовые уроки - просматривать, прослушивать и скачивать уроки - связываться с преподавателями - оставлять заявку на новые уроки и голосовать за уже поданные заявки ...
Поднять сервер и сайт counter strike 1.6
Требуется поднять сервер counter strike 1.6, разработать сайт, с личным кабинетом, присутствие синхронизации с игрой, прикрутить возможность ввода вывода платежей, админка. Срок изготовления небольшой.
Заявки фрилансеров
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