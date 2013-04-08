Поднять сервер и сайт counter strike 1.6

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки190 просмотров

Требуется поднять сервер counter strike 1.6, разработать сайт, с личным кабинетом, присутствие синхронизации с игрой, прикрутить возможность ввода вывода платежей, админка. Срок изготовления небольшой.

12 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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