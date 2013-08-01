Сайт под ключ - примерная копия существующего

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Завершен13 заявок269 просмотров

Необходим сайт под ключ на Joomla 1.5.

Русский вариант этого сайта - http://www.organiccolorsystems.com

Дизайн в том же стиле, но свой.

Функционал такой же.

Тексты на русском дадим.

Joomla
12 лет назад
Webmoner
Игорь 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$250
15 дней
В целом задание было выполнено хорошо. Спасибо. Регулярный отчет о проделываемой работе - слабое звено. Случайно был допущен косяк с NS серверами, который был исполнителем устранен после замечания. Рекомендую Станислава, прежде всего для небольших проектов с четко прописанным ТЗ и сроками.
Четкое ТЗ, с оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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