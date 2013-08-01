Сайт под ключ - примерная копия существующего

В целом задание было выполнено хорошо. Спасибо. Регулярный отчет о проделываемой работе - слабое звено. Случайно был допущен косяк с NS серверами, который был исполнителем устранен после замечания. Рекомендую Станислава, прежде всего для небольших проектов с четко прописанным ТЗ и сроками.