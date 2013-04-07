Бриф и ком. пред по разработке сайта для апт. сети

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо составить коммерческое предложение по изготовлению современного интернет сайта для региональной аптечной сети.

Сроки сегодня до 22.00 по мск

Необходимы предложения по сервисам на сайте, возможно дальнейшее сотрудничество по разработке и сдаче сайта.

12 лет назад
bessanavez
Валерий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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