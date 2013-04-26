Создание сайта визитки

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Завершен41 заявка330 просмотров

Создание сайта визитки. Требования минимальные. Бюджет тоже маленький, всего три рубрики. Присылайте сразу цену

конкретную, можно использовать темплейт.

12 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$100
2 дня
Андрей прекрасно справился с задачей, оперативно сделал макет, который я сразу принял. Быстро вносил все правки по работе. Рекомендую!
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад

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