Одностраничник на МОДХ

Внимание! Проект срочный и несложный. В ПН в 15-00 по МСК все уже должно быть сделано.

Нужен одностраничник по эвакуации автомобилей.

Вдохновлены таким сайтом: _922-13-13.ru/

Супер дизайна не нужно, но страничка должна быть все равно привлекательной.

Подробнее с выбранным исполнителем.

Оплата WMR.

ПС MODX обязателен, домен и хостинг есть.