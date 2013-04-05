Здравствуйте, Задача создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей технологического и упаковочного оборудования. Основные требования: - Многоуровневый каталог товаров с категоризацией по группам и видам оборудования и ...
Веб-програмисты для удаленной работы
Требуются для удалено работы Веб программисты и разработчики PHP, Java, Flash, Visual Basic, Oracle, SQL Server Borland C# Borland C++ IOS - прогр. Под макинтош MAK
Требования:
- аналитический склад ума;
- знание языков програмирования, технологий;
- опыт разроботки проектов;
- умение интегрировать готовые сайты.
Обязанности:
- разработка нового програмного сервиса;
- создание эфективной безопасности сервера ( регистрация с привязкой к мобильному телефону).
- исполнительность и оперативное выполнение поставленных задач
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