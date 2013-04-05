Веб-програмисты для удаленной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки220 просмотров

Требуются для удалено работы Веб программисты и разработчики PHP, Java, Flash, Visual Basic, Oracle, SQL Server Borland C# Borland C++ IOS - прогр. Под макинтош MAK

Требования:

- аналитический склад ума;

- знание языков програмирования, технологий;

- опыт разроботки проектов;

- умение интегрировать готовые сайты.

Обязанности:

- разработка нового програмного сервиса;

- создание эфективной безопасности сервера ( регистрация с привязкой к мобильному телефону).

- исполнительность и оперативное выполнение поставленных задач

iOSJavaPHPSQL
12 лет назад
profalians
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание корпоративного сайта

    Здравствуйте, Задача создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей технологического и упаковочного оборудования. Основные требования: - Многоуровневый каталог товаров с категоризацией по группам и видам оборудования и ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Агрегатор новостей, агрегатор досок объявлений.

    Интересуют следующие "Сайты под ключ": Агрегатор новостей на русском языке (новости по всему миру, в основном российские). Агрегатор новостей на английском языке (новости по всему миру, в основном американские и европейские). Типа www.topix.com ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать HTML-cайт

    Нужно создать шаблон сайта (5 страниц) для анонса онлайн-конференции на тему удаленной работы в сети. Рабочее название проекта — «Удаленная работа — 2013». Общие пожелания — стильный вид без аляповатости Пример ...

    HTML
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт-визитка с SEO оптимизацией

    $250

    Необходимо разработать сайт-визитку для ИП, занимающегося производством мебели на заказ. Требования по структуре - минимальные, более менее приличный дизайн. Сам сайт должен быть оптимизирован для поисковиков программно (SEO), должен быть зарегистрирован в гугле и яндексе. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать копию сайта

    Необходимо сделать копию сайта http://www.buhexpert.ru/ реализация на Битрикс Старт. Добавление функционала и доп работы по отдельной цене - после сдачи сайта. Стоимость и сроки от и до. Предоплата 10 %. Можете ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно сайт на вордпрессе

    Есть шаблон на вордпресе, на до его исправить под ключ.На случай дальнейших правок – у вас должны быть возможности быстро вносить изменения любой сложности в верстку и код (если потребуется). Все ответы строго в проект, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад