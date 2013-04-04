Создать HTML-cайт

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Закрыт11 заявок211 просмотров

Нужно создать шаблон сайта (5 страниц) для анонса онлайн-конференции на тему удаленной работы в сети. Рабочее название проекта — «Удаленная работа — 2013».

Общие пожелания — стильный вид без аляповатости

Пример сайта онлайн-конференции, который можно взять за основу — http://onlinerevolution.ru/

http://trafficandconversionsummit.com/join.php

http://www.cosmolife.pro/onlajn-test-na-prednaznachenie

HTML
12 лет назад
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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