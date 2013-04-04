Интересуют следующие "Сайты под ключ": Агрегатор новостей на русском языке (новости по всему миру, в основном российские). Агрегатор новостей на английском языке (новости по всему миру, в основном американские и европейские). Типа www.topix.com ...
Создать HTML-cайт
Нужно создать шаблон сайта (5 страниц) для анонса онлайн-конференции на тему удаленной работы в сети. Рабочее название проекта — «Удаленная работа — 2013».
Общие пожелания — стильный вид без аляповатости
Пример сайта онлайн-конференции, который можно взять за основу — http://onlinerevolution.ru/
http://trafficandconversionsummit.com/join.php
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