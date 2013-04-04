Нужен сайт-визитка с SEO оптимизацией

Необходимо разработать сайт-визитку для ИП, занимающегося производством мебели на заказ. Требования по структуре - минимальные, более менее приличный дизайн. Сам сайт должен быть оптимизирован для поисковиков программно (SEO), должен быть зарегистрирован в гугле и яндексе.

Прошу указать стоимость работ (включая домен и хостинг), сроки, условия работ (предоплата или оплата по факту)

Оплату работ осуществляю денежным переводом через Золотую корону.