Необходимо сделать копию сайта http://www.buhexpert.ru/ реализация на Битрикс Старт.

Добавление функционала и доп работы по отдельной цене - после сдачи сайта.

Стоимость и сроки от и до. Предоплата 10 %.

Можете делать его на своем сервере на тестовой лицензии.

После демонстрации результата - 40 %.

После интеграции на хостинг - мастерхост, тестирования и исправления ошибок - 50 %.

Далее обговариваем доп работы по функционалу.

Просьба не пишите в теле письма свои предложения - не рассматриваем, пишите цену сразу и сроки в заявке сразу.