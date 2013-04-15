Сделать копию сайта

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  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок212 просмотров

Необходимо сделать копию сайта http://www.buhexpert.ru/ реализация на Битрикс Старт.

Добавление функционала и доп работы по отдельной цене - после сдачи сайта.

Стоимость и сроки от и до. Предоплата 10 %.

Можете делать его на своем сервере на тестовой лицензии.

После демонстрации результата - 40 %.

После интеграции на хостинг - мастерхост, тестирования и исправления ошибок - 50 %.

Далее обговариваем доп работы по функционалу.

Просьба не пишите в теле письма свои предложения - не рассматриваем, пишите цену сразу и сроки в заявке сразу.

12 лет назад
tasha2390
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kotdg
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
3 дня
Все круто ! Сделал так быстро, что на вопрос когда приступите к работам - сказал - принимайте готовый сайт с полным функционалом!!! Круто ! Профессионально ! без вранья и накручивания цены ! идеальный исполнитель для не очень опытных заказчиков. Работает так : сказал - сделал ! Рекомендую.
Всё норм

Заявки фрилансеров

kotdg
32 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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