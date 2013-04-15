Интересуют следующие "Сайты под ключ": Агрегатор новостей на русском языке (новости по всему миру, в основном российские). Агрегатор новостей на английском языке (новости по всему миру, в основном американские и европейские). Типа www.topix.com ...
Сделать копию сайта
Необходимо сделать копию сайта http://www.buhexpert.ru/ реализация на Битрикс Старт.
Добавление функционала и доп работы по отдельной цене - после сдачи сайта.
Стоимость и сроки от и до. Предоплата 10 %.
Можете делать его на своем сервере на тестовой лицензии.
После демонстрации результата - 40 %.
После интеграции на хостинг - мастерхост, тестирования и исправления ошибок - 50 %.
Далее обговариваем доп работы по функционалу.
Просьба не пишите в теле письма свои предложения - не рассматриваем, пишите цену сразу и сроки в заявке сразу.
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