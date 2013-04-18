Есть шаблон на вордпресе, на до его исправить под ключ.На случай дальнейших правок – у вас должны быть возможности быстро вносить изменения любой сложности в верстку и код (если потребуется). Все ответы строго в проект, ...
Срочно сделать сайт
Необходимо в самые короткие сроки сделать сайт визитку. Интересуют сроки и цена.
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