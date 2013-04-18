Срочно сделать сайт

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Завершен30 заявок267 просмотров

Необходимо в самые короткие сроки сделать сайт визитку. Интересуют сроки и цена.

12 лет назад
tashakuz
Татьяна 
43 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
3 дня
С Артуром приятно работать. В режиме реального времени вносит все поправки, заказ исполнен в срок, будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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