profalians

Елена Ласкина profalians

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бюро переводов

Украинский/Русский Черногорский Турецкий Армянский Румынский/Молдавский Азербайджанский

Грузинский Белорусский Словенский Венгерский Английский Латынь Немецкий Иврит Французский Киргизский Испанский Таджикский Португальский Новогреческий

Итальянский Польский Чешский Болгарский Греческий Иврит Голландский/Нидерландский

Словацкий Сербский Хорватский Литовский Македонский Арабский Китайский Корейский

Латышский Шведский Норвежский Датский Узбекский Казахский Финский Эстонский

Персидский Японский Вьетнамский Дари Индонезийский Пушту Урду Хинди Турецкий

Греческий Босанский Сербский Албанский

Создание и верстка сайтов, верстка перевода.

Копирайтинг, рерайтинг.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#1323
Стихи, Песни и Проза
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от $4
#1773
Переводы
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#8350