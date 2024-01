Для желания - тысячи возможностей, для нежелания - тысячи причин!

Все, что Вам нужно обо мне знать - я человек слова. Если не могу выполнить то, что обещаю - не беру за это ответственность изначально. Все стараюсь делать качественно, уникально. Пишу в оригинальном и неповторимом стиле. 15 лет учу английский, 6 лет занимаюсь журналистикой.

ТРОЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Киев, Украина

e-mail: [email protected]

Моб.: +38(096)646-09-06

Образование

Август 2011 - май 2012 - Одесская Юридическая Академия в г. Киеве - Магистр Интеллектуальной собственности;

Июль 2010- ноябрь 2010 - курсы английского языка в American English Center(получила сертификат);

Июнь 2009-сентябрь 2009 - курсы журналистики(сертификат);

Международный Соломонів университет, экономический факультет, 4 курс, бакалавр(получила "Красный" диплом);

1997-2007 - средняя Бучанская школа №3. После 9 класса награждена дипломом "с отличием"; 11 класс(филологический) закончила на отлично; награждена грамотой за высокие достижения в английском языке и зарубежной литературе.

Опыт работы

Журнал "Интеллектуальная собственность"

Журналист(внештатный),(август 2009-травень 2011) :

o Написание статей на научную(новейшие технологии), юридическую тематики(в сфере интеллектуальной собственности)

o Перевод и сбор материалов из иностранных источников

o Редактирование статей, новостей

o Анализ и сравнение полученной информации.

Референт Секретариата в отделе Делопроизводства(помощник заместителя Председателя Правления) в ПрАТ "СК "ПРОВИДНА"(июль-август 2011)

- подготовка и мониторинг новостей

- контроль за выполнением проектов

- участие в маркетинговой политике компании, написания статей, редактирование материалов, робота с внутренним порталом

- представление идей для пиара Компании

Генеральный офис-менеджер международной спортивной компании ООО "Интер Атлетика"(с августа 2011 р)

- Переговоры с иностранными компаниями

- Перевод технических паспортов спортивного оборудования и судебных дел

- Заселение в гостиницах мира, покупка авиа и железнодорожных билетов для сотрудников компании

- Распределение звонков между менеджерами по продаже спортивного оборудования

- Делопроизводство отдела кадров(оформление личных дел, ведения учета персонала)

- Написание статей на сайт

- Подготовка презентаций и организация корпоративов, праздников от А до Я

Научные достижения

Защита научной работы на тему : "Beatles - the philosophy of music from the view of modernity"(1 место на городском этапе конкурса и ІІ на областном) :

- работа с литературой и поиск информации;

- анкетирование среди молодежи и анализ полученных данных;

- исследование жизни и творчества группы Beatles;

- сравнение современных песен с песнями группы Beatles;

- исследование на тему : "Которой должна быть современная музыка"?

- предоставление выводов по проведенной работе.

Участие в школьных олимпиадах(украинский язык и литература, зарубежная литература, английский язык, математика, физика, английский язык, история Украины и всемирная история, информатика, экономика);

Участие в конкурсе по украинский язык и литературу им. П.Яцика(И место на первом и ІІ место на втором этапе конкурса);

Публикации

Троцька А., Beatles – the philosophy of music from the view of modernity//стаття на основі наукової роботи//English Junior – лютий 2008.

Троцька А., інтервю з Монро: Самая блистательная Монро\\Вечерний город (http://www.vgorod.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9416:dsvds&catid=49:hot-topic) – серпень 2009

Троцька А., Монро: Париж – там, где я!\\ turne.com.ua (http://www.articles.turne.com.ua/monro-parizh-ta-811) – вересень 2009

Троцька А., Війна за ефективне використання енергії\\ Інтелектуальна власність – вересень 2009,

Троцька А., $200 млн за Microsoft Word\\ Інтелектуальна власність – вересень 2009,

Троцька А., Піратство під мікроскопом IDC\\ Інтелектуальна власність – вересень 2009,

Шевчук В., Троцька А., Поділяй і захища\\ Інтелектуальна власність – вересень 2009,

Троцька А., Будемо без футболу?\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Росія і Україна: боротись чи ні з піратством в Інтернеті?\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., Тепер і у піратів є свято!\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., Піратство у Росії — вимираючий вид?\\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., Uniloc vs Microsoft. Переможці і переможені\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., ВОІВ за спрощену систему реєстрації промислових зразків?\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., На митному контролі Румунії та Македонії було виявлено контрафактну продукцію?\\ сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_oct_09.htm), жовтень 2009

Троцька А., Піратські справи у світі\\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Дещо про IFPI та Музичну четвірку\\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Тріо: "Океан Ельзи", "Я так хочу" і пірати\\сайт журналу Інтелектуальна власність

http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Що таке Антиконтрафактний торговий договір? \\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Будемо без футболу? \\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_nov_09.htm), листопад 2009

Троцька А., Apple відкриває Інтрнет-магазини \\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_jan_10.htm#mse), січень 2010

Тартак: продовжуючи традиції\\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_jan_10.htm#mse), січень 2010

Троцька А., Про Антиконтрафактний торговий договір. Дубль 2\\сайт журналу Інтелектуальна власність (http://www.intelvlas.com.ua/news_jan_10.htm#mse), січень 2010

Троцька А., Керівництво «ВКонтакті» приєдналося до «Партії піратів» (http://www.intelvlas.com.ua/news/fight-piracy/2026/), червень 2010-06-30

Троцька А, «Повелитель бурі» зробив 5000 користувачів Інтернет-злочинцями (http://www.intelvlas.com.ua/news/fight-piracy/2023/), червень 2010,

Троцька А., Новини INTA Daily News (http://www.intelvlas.com.ua/news/international-experience/2019/), травень 2010,

Троцька А., У США визнали дані про збитки від діяльності піратів перебільшеними (http://www.intelvlas.com.ua/news/fight-piracy/2003/), квітень 2010,

Троцька А.,Хто ж відповідатиме за розміщення незаконного контенту в Інтернеті? (http://www.intelvlas.com.ua/news/fight-piracy/2004/), квітень 2010,

Троцька А., збірка віршів „Звуки серця” – 2006.

Навыки

Языки: украинский (свободно), русский (свободно), английский (свободно, в том числе на экономическую и техническую тематику), итальянский (на стадии изучения).

Переводы с английского языка на русский и украинский, а также с украинского(русского) на английский;

Написание бизнес-планов для любых целей на украинском, русском и английском;

Опытный пользователь компьютера : Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Opera, Outlook Express, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop(базово) и др.

Работа с офисной техникой

Организация и проведение концертов и презентаций(также на английском языке).

Учусь на курсах водителей (категория В)

Личные качества

Серьезная, креативная, пунктуальная, ответственная, коммуникабельная, надежная, терпеливая, работящая, активная; способна к самосовершенствованию, быстрому усвоению новых методов работы; имею красиво развитые навыки письма и дикции; не имею вредных привычек.