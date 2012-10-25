Сделать аналог сайта ororo.tv Предусмотреть CMS через которую можно редактировать информацию на сайте. Предусмотреть возможность добавления фильмов.
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать модуль, который будет встроен на сайт, позволяющий осуществлять видео и аудио связь между двумя людьми через web сайт. Важное условие - аудио поток должен быть записан на сервере с возможностью дальнейшего использования (прослушивания) администраторами. (Если ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Мне нужно периодически оцифровывать разговоры записанные на диктофон (качество хорошее). Конкретно сейчас нужно оцифровать 1 час аудио. От фрилансера важно выполнение работы в короткие сроки и выполнение обещаний!Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевод руководства по использованию личного кабинета на сайте. Нужно перевести текстовый документ на 25000 символов без пробелов на английский язык. Текст является руководством по использованию личного кабинета на сайте. Руководство предназначено для носителей английского языка. Отрывок из ...Переводы16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать продающую листовку, которая будет раздаваться таргетной аудитории. Имеется тексты, которые мы хотим видеть. И примерные зарисовки того, что мы хотим видеть. Нужно сделать так, чтобы это все красиво выглядело и запоминалось. В приложении наши ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать продающую визитку, которая будет раздаваться таргетной аудитории. Пока только в одном варианте, позднее будем договариваться с согласившимся и понравившимся нам фрилансером о перерисовке под другие таргетные аудитории. Имеется тексты, которые мы хотим видеть. ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести договор на английский язык. Качество не критично. Нужен примерный перевод, передающий суть пунктов договора.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно отпарсить контент с ряда сайтов и занести его в базу данных. Детальное ТЗ в приложенных файлах.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад