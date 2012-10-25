georgefiz

Георгий georgefiz

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Сделать аналог сайта ororo.tv

    Сделать аналог сайта ororo.tv Предусмотреть CMS через которую можно редактировать информацию на сайте. Предусмотреть возможность добавления фильмов.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Система видео связи через сайт

    Создать модуль, который будет встроен на сайт, позволяющий осуществлять видео и аудио связь между двумя людьми через web сайт. Важное условие - аудио поток должен быть записан на сервере с возможностью дальнейшего использования (прослушивания) администраторами. (Если ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оцифровка разговора

    Мне нужно периодически оцифровывать разговоры записанные на диктофон (качество хорошее). Конкретно сейчас нужно оцифровать 1 час аудио. От фрилансера важно выполнение работы в короткие сроки и выполнение обещаний!

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод

    Перевод руководства по использованию личного кабинета на сайте. Нужно перевести текстовый документ на 25000 символов без пробелов на английский язык. Текст является руководством по использованию личного кабинета на сайте. Руководство предназначено для носителей английского языка. Отрывок из ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать листовку формата A5

    Нужно нарисовать продающую листовку, которая будет раздаваться таргетной аудитории. Имеется тексты, которые мы хотим видеть. И примерные зарисовки того, что мы хотим видеть. Нужно сделать так, чтобы это все красиво выглядело и запоминалось. В приложении наши ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать продающую визитку

    Нужно нарисовать продающую визитку, которая будет раздаваться таргетной аудитории. Пока только в одном варианте, позднее будем договариваться с согласившимся и понравившимся нам фрилансером о перерисовке под другие таргетные аудитории. Имеется тексты, которые мы хотим видеть. ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
sobbber
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перевод договора на английский язык
Заказчик очень ответственный. Перечислил предоплату, сразу перевел остальную часть, конкретно очертил критерии задания. Проблем в работе не возникало. Всем советую работать с такими людьми. Буду рада работе в дальнейшем!
Анна в срок выполнила весь необходимый перевод. Нареканий никаких нет.
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