Нужно нарисовать продающую листовку, которая будет раздаваться таргетной аудитории. Имеется тексты, которые мы хотим видеть. И примерные зарисовки того, что мы хотим видеть. Нужно сделать так, чтобы это все красиво выглядело и запоминалось. В приложении наши ...