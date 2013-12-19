Система видео связи через сайт

Создать модуль, который будет встроен на сайт, позволяющий осуществлять видео и аудио связь между двумя людьми через web сайт.

Важное условие - аудио поток должен быть записан на сервере с возможностью дальнейшего использования (прослушивания) администраторами. (Если есть возможность записать и видео поток - то это совсем идеально, если нет, то хотя бы аудио).

Иными словами наш клиент заходит на наш сайт, набирает номер нашего сотрудника (который тоже зашел на наш сайт) и между ними начинается аудио-видео конференция. Причем все, что они говорят записывается и есть возможность администратору потом прослушать запись разговора.

Наличие связи через web сайт - обязательное условие, никаких дополнительных приложений на свой компьютер клиент устанавливать не должен.

Браузер Goolge Chrome.