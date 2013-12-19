Скрипт листания этажей здания

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Требуется написать скрипт, подобный как на сайте http://newobkom.com.ua/ (нам флеш не нужен, нужны скрипты)

1. кликнув на дом - выпадает окно

2. наведение, клик по этажу - показывается планировка

3. наведение на планировку - показывается информация (верстка будет предоставлена. Осуществлена будет с помощью карт изображений, пример http://hemophilia.com.ua/vtg/structure.php)

В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1. цену в USD, срок выполнения

2. ваша страна проживания

3. возможность получить оплату на расчетный счет (наличие ЧП)

11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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