Требуется геймдизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

Создателям archimagos.ru требуется сценарист/ копирайтер/ геймдизайнер.

Для создания большого экономического проекта с выводом.

Эталоном нашего проекта является "Эпоха клонов". Наш проект схож с ними по представлению.

11 лет назад
xss22
61 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров