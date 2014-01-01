Парсер xml для наполнения магазина

Доброе время суток!

Высылаю Вам задание на обговоренный между нами ранее парсер xml. В приложении подробное ТЗ с хотелками, база данных сайта на OpenCart и небольшой xml из 3х товаров добавленных в магазин (они есть в дампе БД).

В кратце что нужно сделать:

- Скачивание xml по расписанию

- парер xml по заданным параметрам

- веб интерфейс для редактирования ссылок на xml

- маппинг и сопоставление категорий через веб интерфейс

Более подробно смотрите ТЗ во вложенных файлах.

Дополнительные функции и изменение указанных в ТЗ обсуждается. Хотелось бы услышать Вашу окончательную цену за разработку этого продукта. Спасибо))