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PHP скрипт для разбора данных Джумлы
В базе данных сайта на джумле, дополнительные поля хранятся в таком виде.
[{"id":"1","value":"49\u00b024'57''"},{"id":"2","value":"31\u00b015'56''"},{"id":"3","value":"\u0434\u0432\u043e\u0440\u0435\u0446"},{"id":"4","value":"1782-1789 \u0433\u0433."},{"id":"5","value":"\u0414\u0432\u043e\u0440\u0435\u0446 \u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439"},{"id":"7","value":"\u0433. \u041a\u043e\u0440\u0441\u0443\u043d\u044c-\u0428\u0435\u0432\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439, \u0427\u0435\u0440\u043a\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c"},{"id":"8","value":"18 \u0432\u0435\u043a"},{"id":"9","value":"\u043d\u0435\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043a\u0430"},{"id":"10","value":"43528185"}]
Нужно представить это в виде обычного массива в текстовом виде.
К примеру, в данном случае:
49°24'57''
31°15'56''
дворец
1782-1789 гг.
Дворец и парк открыты для посещений
г. Корсунь-Шевченковский, Черкасская область
18 век
неоготика
Написать простой скрипт на PHP для преобразования.
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