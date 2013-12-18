Нужен простой конструктор сайта для работы только с готовым шаблоном. Яркий пример того что надо это WebSite X5 но надо ещё проще.

В итоге суть программы это быстро отредактировать шаблон, а именно внести мелкие правки без изменения структуры и т.д. И на выходе получить более ли менее чистый код и работающий сайт.

А также нужен дизайн интерфейса программы.

Программа должна работать в Win и Mac

Не надо дёшево, надо качественно.

В заявке указывать цену/сроки. И для дизайнеров интерфейсов, примеры работ

ТЗ приложил.