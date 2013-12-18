Конструктор сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужен простой конструктор сайта для работы только с готовым шаблоном. Яркий пример того что надо это WebSite X5 но надо ещё проще.

В итоге суть программы это быстро отредактировать шаблон, а именно внести мелкие правки без изменения структуры и т.д. И на выходе получить более ли менее чистый код и работающий сайт.

А также нужен дизайн интерфейса программы.

Программа должна работать в Win и Mac

Не надо дёшево, надо качественно.

В заявке указывать цену/сроки. И для дизайнеров интерфейсов, примеры работ

ТЗ приложил.

11 лет назад
mexalim
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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