Доработки на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

Добрый день, коллеги! Для одного проекта на битриксе для начала нужно сделать следующие штуки:

1. Возможность комментирования страницы стандартными средствами битрикса (без плагинов а-ля disqus)

2. Сделать "модуль" с HTML содержанием, который можно подключать в произвольное место страницы.

Жду предложений со сроками и примерной стоимостью. Спасибо!

HTML
11 лет назад
CrashM
Эдуард 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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