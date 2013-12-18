Доработки на битриксе

Добрый день, коллеги! Для одного проекта на битриксе для начала нужно сделать следующие штуки:

1. Возможность комментирования страницы стандартными средствами битрикса (без плагинов а-ля disqus)

2. Сделать "модуль" с HTML содержанием, который можно подключать в произвольное место страницы.

Жду предложений со сроками и примерной стоимостью. Спасибо!