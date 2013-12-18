Добрый день. Необходимо настроить почтовые уведомления. Сайт bosanogka.org.ua Уведомления должны приходить по следующим событиям: 1. При оформлении заказа приходит почта клиенту с текстом: Ваш Заказ номер (такой-то). Наши менеджеры свяжутся с ...
Web-программист / Разработчик 1С-Bitrix
Должностные обязанности:
Поддержка и доработка сайтов на Bitrix и другие CMS.
Доработка и написание модулей.
Интеграция сайта с корпоративным порталом и CRM.
Техническая подготовка сайтов на Bitrix к продвижению (знание и понимание SЕО приветствуется).
Оптимизация работы сайтов.
Требования:
Проживание в Санкт-Петербурге!
Опыт разработки в CMS Bitrix и наличие завершенных проектов — от 1,5 лет.
Наличие сертификатов 1С-Bitrix будет Вашем преимуществом.
Умение дорабатывать функционал в чужом коде.
Знание PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript, API Bitrix.
Условия:
Проектно-удаленная работа в динамично развивающейся компании в молодом, ярком и позитивном коллективе.
Работа с несколькими интересными проектами.
Зарплата от 50000-80000 руб.
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