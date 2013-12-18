Web-программист / Разработчик 1С-Bitrix

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Должностные обязанности:

Поддержка и доработка сайтов на Bitrix и другие CMS.

Доработка и написание модулей.

Интеграция сайта с корпоративным порталом и CRM.

Техническая подготовка сайтов на Bitrix к продвижению (знание и понимание SЕО приветствуется).

Оптимизация работы сайтов.

Требования:

Проживание в Санкт-Петербурге!

Опыт разработки в CMS Bitrix и наличие завершенных проектов — от 1,5 лет.

Наличие сертификатов 1С-Bitrix будет Вашем преимуществом.

Умение дорабатывать функционал в чужом коде.

Знание PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript, API Bitrix.

Условия:

Проектно-удаленная работа в динамично развивающейся компании в молодом, ярком и позитивном коллективе.

Работа с несколькими интересными проектами.

Зарплата от 50000-80000 руб.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
agrealty
Ольга 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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