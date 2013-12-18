Необходим модуль слайдера для OpenCart

Всем доброго времени суток :)

В общем, все слайдеры мне немного не подходят и я решил обзавестись уникальным модулем, что бы его можно было использовать в дальнейшем. Суть необходимого модуля такая:

1. Обычная установка

2. Заходим в раздел "Модули", ищем нужный

3. Создаём модуль, указываем позицию, включаем\выключаем стрелочки, включаем\выключаем навигацию по слайдам, включаем\выключаем автоматическую прокрутку, указываем эффект слайдера, указываем скорость движения слайдов и задержку (в общем максимальное кол-во данных, которое может понадобится в настройках слайдера)

4. Создаём слайды для модуля

5. В каждом слайде должны быть такие поля:

- Название слайда

- Текст слайда

- Текст на кнопке слайда (возможность выключить это поле)

- Ссылка на кнопке слайда (появляется если кнопка включена)

- Картинка слайда (возможность выключить это поле)

- Ссылка картинки слайда (появляется если картинка включена и нужна возможность отключить это поле)

6. Для модуля должен быть свой tpl файл, где я смогу править шаблон отображения слайдов, т.е. позицию всех переменных.

7. Было бы круто, если таких модулей можно было сделать несколько и каждый со своими слайдами, но этот пункт не обязателен :)

Вот наглядный пример для чего мне нужен такой модуль - http://take.ms/3hird

Т.е. благодаря tpl файлу, настройкам и полям, я могу создать слайдер с удобным для меня внешним видом и функциональном :)

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