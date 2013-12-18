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Необходим модуль слайдера для OpenCart
Всем доброго времени суток :)
В общем, все слайдеры мне немного не подходят и я решил обзавестись уникальным модулем, что бы его можно было использовать в дальнейшем. Суть необходимого модуля такая:
1. Обычная установка
2. Заходим в раздел "Модули", ищем нужный
3. Создаём модуль, указываем позицию, включаем\выключаем стрелочки, включаем\выключаем навигацию по слайдам, включаем\выключаем автоматическую прокрутку, указываем эффект слайдера, указываем скорость движения слайдов и задержку (в общем максимальное кол-во данных, которое может понадобится в настройках слайдера)
4. Создаём слайды для модуля
5. В каждом слайде должны быть такие поля:
- Название слайда
- Текст слайда
- Текст на кнопке слайда (возможность выключить это поле)
- Ссылка на кнопке слайда (появляется если кнопка включена)
- Картинка слайда (возможность выключить это поле)
- Ссылка картинки слайда (появляется если картинка включена и нужна возможность отключить это поле)
6. Для модуля должен быть свой tpl файл, где я смогу править шаблон отображения слайдов, т.е. позицию всех переменных.
7. Было бы круто, если таких модулей можно было сделать несколько и каждый со своими слайдами, но этот пункт не обязателен :)
Вот наглядный пример для чего мне нужен такой модуль - http://take.ms/3hird
Т.е. благодаря tpl файлу, настройкам и полям, я могу создать слайдер с удобным для меня внешним видом и функциональном :)
Указывайте стоимость и ваш опыт работы с Opencart.
P.S. В личку, аську и скайп не писать!
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