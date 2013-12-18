Необходим модуль слайдера для OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки122 просмотра

Всем доброго времени суток :)

В общем, все слайдеры мне немного не подходят и я решил обзавестись уникальным модулем, что бы его можно было использовать в дальнейшем. Суть необходимого модуля такая:

1. Обычная установка

2. Заходим в раздел "Модули", ищем нужный

3. Создаём модуль, указываем позицию, включаем\выключаем стрелочки, включаем\выключаем навигацию по слайдам, включаем\выключаем автоматическую прокрутку, указываем эффект слайдера, указываем скорость движения слайдов и задержку (в общем максимальное кол-во данных, которое может понадобится в настройках слайдера)

4. Создаём слайды для модуля

5. В каждом слайде должны быть такие поля:

- Название слайда

- Текст слайда

- Текст на кнопке слайда (возможность выключить это поле)

- Ссылка на кнопке слайда (появляется если кнопка включена)

- Картинка слайда (возможность выключить это поле)

- Ссылка картинки слайда (появляется если картинка включена и нужна возможность отключить это поле)

6. Для модуля должен быть свой tpl файл, где я смогу править шаблон отображения слайдов, т.е. позицию всех переменных.

7. Было бы круто, если таких модулей можно было сделать несколько и каждый со своими слайдами, но этот пункт не обязателен :)

Вот наглядный пример для чего мне нужен такой модуль - http://take.ms/3hird

Т.е. благодаря tpl файлу, настройкам и полям, я могу создать слайдер с удобным для меня внешним видом и функциональном :)

Указывайте стоимость и ваш опыт работы с Opencart.

P.S. В личку, аську и скайп не писать!

Opencart
11 лет назад
EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка e-mail уведомлений на сайте (Opencart)

    Добрый день. Необходимо настроить почтовые уведомления. Сайт bosanogka.org.ua Уведомления должны приходить по следующим событиям: 1. При оформлении заказа приходит почта клиенту с текстом: Ваш Заказ номер (такой-то). Наши менеджеры свяжутся с ...

    Opencart
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аjax error (500)

    На сайте перестал работать fancybox - открывать ajax модальные окна. Сообщение об ошибке. Сервер отдает 500-й статус ошибки и нормальный контент страницы.

    AJAX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Улучшаем партнерку на php

    $200

    Для php скрипта партнерской программы нужно сделать ряд работ. 1-часть. Небольшие доработки на стороне, принимающей трафик. Тут мелкие несложные задания. Подробности опишу соискателю. 2-часть. Организовать прием дополнительных параметров ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист HostCMS

    Сделать заказ "в 1 клик", сделать чтобы на главную выводились товары только избранных групп, т.е. на в 4 этапа, а в один. Всего 4 поля: ФИО Адрес Телефон Электронная почта Поля должны быть не обязательными! ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать систему учета уроковPHP+CodeIgniter

    Добрый день. У нас есть система учета уроков, это небольшая, созданная под наши задачи микро-CRM-системка. PHP, + CodeIgniter, + jQuery Необходимо доработать некоторые возможности, которые описаны во вложенном файле. ...

    CodeIgniterjQueryPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен модуль.

    Для сайта компании пассажирских перевозок нужно сделать модуль расчета стоимости услуги. Алгоритм прост: 1. пользователь заполняет форму, указывая направление доставки, вид перевозки (индивидуальная или групповая) и забирать с адреса или нет, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с личным кабинетом + привязка онлайн оплаты

    1) Сайт с личным кабинетом * Должны быть группы пользователей admin/user 2) Возможность включать/ отключать приём оплаты через робокасу. Те принимать средства либо на форму оплаты мерчанта ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть вёрстку на OpenCart

    $250

    Здравствуйте. Требуется натянуть вёрстку на OpenCart И подключить робокассу. Вёрстка: http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты http://vlmod.vmshops-studio.ru/about.html пример статичной ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад