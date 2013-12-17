Натянуть вёрстку на OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок191 просмотр

Здравствуйте.

Требуется натянуть вёрстку на OpenCart И подключить робокассу.

Вёрстка:

http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница

http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог

http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости

http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт

http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты

http://vlmod.vmshops-studio.ru/about.html пример статичной страницы

Opencart
11 лет назад
mrmoric
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад
$200
7 дней
Фрилансер не показал никаких наработок в процессе работы, отвечает уклончиво, работу не показывает. Ему был заплачен аванс перед началом работы 50%. 3300 руб. Деньги не возвращает. Никому не рекомендую с ним работать.

Заявки фрилансеров

robimgood
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)
11 лет назад

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