Доработка скрипта ЧПУ для Opencart

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Добрый день.

На сайте используется скрипт для генерации ЧПУ для категорий и товаров. Необходимо дополнить его функцией генерации ЧПУ для материалов которые находятся в блоге. Сам блог выполнен на компоненте pavblog

Прикладываю сам скрипт, чтобы вы могли сразу решить сможете это сделать или нет.

Указывайте сроки и стоимость.

Спасибо

Opencart
11 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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