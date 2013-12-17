Доработка скрипта ЧПУ для Opencart

Добрый день.

На сайте используется скрипт для генерации ЧПУ для категорий и товаров. Необходимо дополнить его функцией генерации ЧПУ для материалов которые находятся в блоге. Сам блог выполнен на компоненте pavblog

Прикладываю сам скрипт, чтобы вы могли сразу решить сможете это сделать или нет.

Указывайте сроки и стоимость.

Спасибо