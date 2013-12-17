Нужно добавить на сайт платежную систему Робокассу. Сайт на modX Evo Shopkeeper.
Веб-прогаммист Drupal
Требуется веб-разработчик Drupal, удалённо - Украина, работа в большом проекте, на данный момент который находится на пилотной стадии.
Зарплата от 8000 грн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $33Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
согласно тзЗакрыт11 лет назад
Требуется кодер js После обновления сайта перестал работать один небольшой скрипт, необходимо найти ошибку в файле js.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Собственно задание в заголовке, подробности напишу более детально в личку.Закрыт11 лет назад
Добавить баннерную систему, изменить наименования меню, внести исправления названия блоков в дизайне http://platinum.webart.mdЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется доработка сайта с применением AngularJS. В основном всё сделано, но есть отдельные момент, которые требуют доведения до умаЗакрыт11 лет назад
Необходимо доделать магазин на Joomshopping, чтоб wishlist работал как корзина параллельно работе обычной корзины. Сейчас необходимо вручную переносить каждый товар из wishlist в корзину. Необходимо, чтобы при нажатии на продолжение - все товары автоматически ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт построен с использование CMS Битрикс (версия 14.0, редакция Малый Бизнес). Задача - полностью сделать работоспособным модуль Блоги: вывести контент на странице (адрес site.ru/blog/), сделать возможность добавлять, удалять и изменять материал. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Нужен специалист, который готов плотно поработать над проектом. Суть: парсер каталога автозапчастей, для оптимизации временных расходов наших специалистов. Есть большая база из десятка сайтов, в которых мы сейчас закупаемся. ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать алгоритм "идеального вписывания изображения в область". Суть задачи: Имеется блок фиксированной ширины ( например 250px ), так-же он может иметь высоту от 100px до 200px. Необходимо вписывать все ...Закрыт11 лет назад