Веб-прогаммист Drupal

Необходимо доделать магазин на Joomshopping, чтоб wishlist работал как корзина параллельно работе обычной корзины. Сейчас необходимо вручную переносить каждый товар из wishlist в корзину. Необходимо, чтобы при нажатии на продолжение - все товары автоматически ...