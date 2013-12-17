Веб-прогаммист Drupal

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Требуется веб-разработчик Drupal, удалённо - Украина, работа в большом проекте, на данный момент который находится на пилотной стадии.

Зарплата от 8000 грн

Drupal
11 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров