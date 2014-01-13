Парсер каталогов автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки207 просмотров

Приветствую!

Нужен специалист, который готов плотно поработать над проектом.

Суть: парсер каталога автозапчастей, для оптимизации временных расходов наших специалистов.

Есть большая база из десятка сайтов, в которых мы сейчас закупаемся. Много времени уходит на

поиск одной детали в разных каталогах, поэтому решено было написать свой скрипт, осуществляющий

поиск в этих каталогах нужной нам запчасти.

ТЗ во вложении. Жду ваши предложения.

11 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Иван хорошо справился с поставленной задачей, реализовал всё в соответствие с моими пожеланиями. Продолжаем сотрудничество.
Все прошло в наилучшем виде. Заказчик отличный, всем советую!

Заявки фрилансеров

wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад