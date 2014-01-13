Парсер каталогов автозапчастей

Приветствую!

Нужен специалист, который готов плотно поработать над проектом.

Суть: парсер каталога автозапчастей, для оптимизации временных расходов наших специалистов.

Есть большая база из десятка сайтов, в которых мы сейчас закупаемся. Много времени уходит на

поиск одной детали в разных каталогах, поэтому решено было написать свой скрипт, осуществляющий

поиск в этих каталогах нужной нам запчасти.

ТЗ во вложении. Жду ваши предложения.