Php скрипт логина на Xing

Для женского портала нужно создать несколько калькуляторов (Взять их отсюда: http://pregnant-club.ru/kalkulyatory) Сайт для которого будут делаться калькуляторы, сделан на DLE. От Вас хотелось бы услышать сроки и стоимость за 1 калькулятор. ...