Php скрипт логина на Xing

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Нужен php-скрипт, выполняющий логин в Xing и следующим шагом вызывающий форму поиска. По возможности - использование кукис, но необязательно.

Задача должна быть решена оперативно, предпочтение отдам тому, кто сможет заняться этим в ближайшее же время.

Просьба сразу писать сроки и стоимость.

PHP
11 лет назад
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все получилось как надо, спасибо за работу!
Было приятно работать с Андреем. Постоянный онлайн, оперативное ответы на возникшие вопросы. Вежливое общение, своевременная оплата, лояльность в приеме проекта. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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