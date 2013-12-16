Программист для создания страниц сайта. Приглашаю специалиста для создания страниц на сайте, работы с сайтом очень много, делаем одну страницу по тз, если все получается хорошо, работаем дальше постоянно. Оплата сдельная за каждую страницу ...
Создать компонент для сайта
Необходимо сделать компонент для сайта который позволит добавлять/двигать и масштабировать фотографии на текущем сайте. Компонент будет отвечать за полное создание и редактирование чехла
Функционал аналогичен с сайтом
http://www.case-monkey.com/#product-hero
для более подробной информаци стучите в скайп
Заявки фрилансеров
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