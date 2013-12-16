Создать компонент для сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки219 просмотров

Необходимо сделать компонент для сайта который позволит добавлять/двигать и масштабировать фотографии на текущем сайте. Компонент будет отвечать за полное создание и редактирование чехла

Функционал аналогичен с сайтом

http://www.case-monkey.com/#product-hero

для более подробной информаци стучите в скайп

11 лет назад
volodj1991
Владимир 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программист для создания страниц сайта.

    $500

    Программист для создания страниц сайта. Приглашаю специалиста для создания страниц на сайте, работы с сайтом очень много, делаем одну страницу по тз, если все получается хорошо, работаем дальше постоянно. Оплата сдельная за каждую страницу ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Экзамен пдд online

    Доброго времени суток. Нужно разработать модуль "экзамен пдд онлайн" и админку к нему. Модуль должен: 1) показывать правильные / неправильные ответы 2) показывать историю ответов админка ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнение изменений на сложном сайте

    сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения.. сайт создан на джумле необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать несколько калькуляторов для сайт

    Для женского портала нужно создать несколько калькуляторов (Взять их отсюда: http://pregnant-club.ru/kalkulyatory) Сайт для которого будут делаться калькуляторы, сделан на DLE. От Вас хотелось бы услышать сроки и стоимость за 1 калькулятор. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Графический редактор

    Добрый день. Могу ошибиться с выбором раздела, так что заранее извиняюсь. Задача следующая. Планируем сделать новый сайт с возможностью добавлять и редактировать фото. Нужен редактор, с помощью которого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование тайтлов на друпале 7

    Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры. Необходимо установить модуль или просто показать, если установлен, как корректировать тайтлы/заголовки/контент на сайте - rocketvideo.ru Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта PHP + MySql

    Нужен опытный программист. Нужно доработать доску объявлений. Сайт на php + MySql. http://357734.nazart.web.hosting-test.net/ Можно использовать фреймворк. В кратце: нужно реализовать платные объявления,поменять базу данных городов,областей Доработать вывод похожих объявлений ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад