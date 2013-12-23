Добрый вечер, уважаемые фри-лансеры. Необходимо установить модуль или просто показать, если установлен, как корректировать тайтлы/заголовки/контент на сайте - rocketvideo.ru Указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки.
Новостной модуль для сайта на ZF 1
Сайт на PHP, фрейморк ZF 1. Админка на bootstrap, jquery.datatables.
Нужно Доработать и/или переписать новостной модуль.
Свойства "новости":
* Заголовок
* тизер (краткое содержание)
* привью
* контент
* дата создания
* дата обновления
В админке:
* Отображать список новостей (jquery datatables)
* Добавление/редактирование новости (выбор из списка)
** Заголовок (text)
** тизер (textarea)
** привью (upload)
** контент (WYSIWYG редактор с возможностью подгрузки изображений)
* Удаление новости (выбор из списка)
На сайте
* выводить список новостей (есть макет)
** отсортированный по дате создания (от новых к старым)
** с пагинацией
** показывать привью, заголовок тизер, дату и ссылку на новость с текстом “подробнее"
* страница отдельной новости (есть макет)
В случае успешного сотрудничества предложу ещё задачи по тому же проекту.
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