Новостной модуль для сайта на ZF 1

Сайт на PHP, фрейморк ZF 1. Админка на bootstrap, jquery.datatables.

Нужно Доработать и/или переписать новостной модуль.

Свойства "новости":

* Заголовок

* тизер (краткое содержание)

* привью

* контент

* дата создания

* дата обновления

В админке:

* Отображать список новостей (jquery datatables)

* Добавление/редактирование новости (выбор из списка)

** Заголовок (text)

** тизер (textarea)

** привью (upload)

** контент (WYSIWYG редактор с возможностью подгрузки изображений)

* Удаление новости (выбор из списка)

На сайте

* выводить список новостей (есть макет)

** отсортированный по дате создания (от новых к старым)

** с пагинацией

** показывать привью, заголовок тизер, дату и ссылку на новость с текстом “подробнее"

* страница отдельной новости (есть макет)

В случае успешного сотрудничества предложу ещё задачи по тому же проекту.