Новостной модуль для сайта на ZF 1

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки160 просмотров

Сайт на PHP, фрейморк ZF 1. Админка на bootstrap, jquery.datatables.

Нужно Доработать и/или переписать новостной модуль.

Свойства "новости":

* Заголовок

* тизер (краткое содержание)

* привью

* контент

* дата создания

* дата обновления

В админке:

* Отображать список новостей (jquery datatables)

* Добавление/редактирование новости (выбор из списка)

** Заголовок (text)

** тизер (textarea)

** привью (upload)

** контент (WYSIWYG редактор с возможностью подгрузки изображений)

* Удаление новости (выбор из списка)

На сайте

* выводить список новостей (есть макет)

** отсортированный по дате создания (от новых к старым)

** с пагинацией

** показывать привью, заголовок тизер, дату и ссылку на новость с текстом “подробнее"

* страница отдельной новости (есть макет)

В случае успешного сотрудничества предложу ещё задачи по тому же проекту.

BootstrapjQueryPHP
11 лет назад
bushman
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

manro
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Роман отлично выполнил работу! Грамонтно интегрировал решение в существующую структуру - виден солидный опыт.
Заказчик - сам программист, очень ясно ставит задачи и сам проводит аудит кода :) Открыт к диалогу по поводу деталей реализации.

Заявки фрилансеров

manro
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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