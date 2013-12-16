Здравствуйте.

Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов:

1) конструктор:

http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&deviceType=telefon&deviceCompany=nokia&deviceModel=1100__1101

Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные картинки и каждую отдельно можно было увеличивать.

2) Нужно сделать аккаунты для зарегистрированных пользователей, где они смогут сами добавлять свой товар(в данном случае это jpg картинка сделанная по определенным требованиям), который после модерации попадает на сайт. И в своем аккаунте, они должны иметь возможность видеть результаты продаж своего товара.

Прошу прощения за корявое описание, я не программист :(