Нужен скрипт светомузыки для сайта (тематика сайта: клубная) который работает не хаотично (меняет цвета), а действительно реагирует на играющую на сайте/в плеере музыку (на частоты). Банальный пример: эквалайзер в винампе, и встроенные плагины светомузыки, которые ...
Интернет магазин наклеек
Здравствуйте.
Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов:
1) конструктор:
http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&deviceType=telefon&deviceCompany=nokia&deviceModel=1100__1101
Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные картинки и каждую отдельно можно было увеличивать.
2) Нужно сделать аккаунты для зарегистрированных пользователей, где они смогут сами добавлять свой товар(в данном случае это jpg картинка сделанная по определенным требованиям), который после модерации попадает на сайт. И в своем аккаунте, они должны иметь возможность видеть результаты продаж своего товара.
Прошу прощения за корявое описание, я не программист :(
Заявки фрилансеров
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