Интернет магазин наклеек

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок193 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо сделать сайт (интернет магазин наклеек) в котором нужно реализовать несколько важных моментов:

1) конструктор:

http://www.skinon.ru/constructor?skin=hipster_tiger&deviceType=telefon&deviceCompany=nokia&deviceModel=1100__1101

Только необходимо сделать так, что бы на левую и правую панель грузились разные картинки и каждую отдельно можно было увеличивать.

2) Нужно сделать аккаунты для зарегистрированных пользователей, где они смогут сами добавлять свой товар(в данном случае это jpg картинка сделанная по определенным требованиям), который после модерации попадает на сайт. И в своем аккаунте, они должны иметь возможность видеть результаты продаж своего товара.

Прошу прощения за корявое описание, я не программист :(

11 лет назад
8tm
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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