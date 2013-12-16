Social Media Newsroom

Интересует разработка индивидуального тула, который обращался к социальным сетям (Facebook, Twitter) и вытягивал оттуда всю информацию о конкретной фирме.

То есть пример:

я - владелец корпорации и хочу знать, что обо мне говорят в сетях Facebook и Twitter.

Отображение информации осуществляется в мини-админке. Я, как админ, решаю сам, какую информацию показывать на своем сайте, а какую нет.

Пожалуйста, предлагайте свои цены.